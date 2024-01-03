全新华硕天选 5 Pro / ROG 2024 款电竞本新品开启预约，1 月 9 日开售

新年伊始，华硕也迎来了一波人气笔记本上新。1 月 3 日，全新一代华硕天选 5 Pro 游戏本正式开启预约。

全新的天选 5 Pro 系列可以为玩家提供更加卓越的游戏体验。首发搭载最新一代处理器的同时，还有 13 代英特尔酷睿 i9-13980HX、i7-13650HX 处理器可选，同时全系配备有满性能的 RTX4050/4060/4070 笔记本电脑 GPU，让玩家能以更沉浸式的状态享受光追大作的魅力。

而在屏幕方面，天选 5 Pro 系列配备 16 英寸 2.5K 分辨率高刷高亮高色域的全能电竞屏，400nits 高度亮度，100% sRGB 色域覆盖确保画面观感细腻，165Hz 刷新率搭配窄边框，无论游戏，还是观影，都能带来极强的视觉冲击力。

同时天选 5 Pro 系列全系配备冰川散热系统，重量只有约 2.2kg，在外观工艺设计上依旧延续了高颜的二次元设计，目前已于 1 月 3 日开启预约，将在 1 月 9 日 10:00 正式开售，感兴趣的朋友切勿错过！

天选 5 Pro 最新一代处理器 / RTX4070 / 魔幻青：点此前往

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天选 5 Pro i9-13980HX / RTX4060 / 魔幻青：点此前往

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此外，ROG 也正式开启了 2024 款电竞本新品首发预约。其中，枪神 8 超竞系列专业电竞本此次迎来超强进化，处理器方面首发搭载新一代高性能酷睿平台。同时配备 NVIDIA RTX4080/4090 笔记本电脑 GPU，屏幕升级至新一代 16/18 英寸四窄边 Mini LED 星云原画屏，带来超 2000 分区精细控光，1100nits 超高峰值亮度，覆盖 100% P3 广色域，支持杜比视界。

此外，它还将拥有 90Wh 电池，支持 100W PD 快充，影刃键盘及 U 型底盘灯均支持 AURA 神光同步。

ROG 枪神 8Plus 超竞版预约：

ROG 枪神 8 超竞版预约链接：

还有专业电竞本 ROG 枪神 8 以及枪神 8 Plus 也同步登场，CPU 同样首发采用新一代酷睿平台，配备 NVIDIA RTX4060/4070 笔记本电脑 GPU，可实现 140W 满功耗释放。

ROG 枪神 8Plus 预约：

ROG 枪神 8 预约：

最后，备受玩家喜爱的 ROG 魔霸新锐获得性能更进一步的英特尔酷睿 i9-13980HX 旗舰处理器加持，搭载 140W 满功耗 NVIDIA GeForce RTX4060 笔记本电脑 GPU、16 英寸 2.5K 四窄边星云屏。

散热方面，采用 3 绝尘风扇 + 7 热管 + 374 片冰翼鳍片的冰川散热架构 3.0，CPU 表面覆盖第二代暴力熊液态金属，整机功耗高达 195W。

ROG 魔霸新锐预约：

ROG 枪神 8 系列、魔霸新锐均已在 1 月 3 日开启抢先预约，并全部将在 1 月 9 日晚 20:00 开售，追寻旗舰电竞装备的玩家们不妨提前关注！

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