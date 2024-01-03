奇瑞风云 A8 上市：搭载 1.5T 插混动力、综合续航超 1400 公里，11.99 万元起

IT之家 1 月 3 日消息，奇瑞汽车旗下新能源车型风云 A8 今晚正式上市。风云 A8 是奇瑞风云序列首款量产车型，该车采用了奇瑞自主研发的鲲鹏超能混动 C-DM 系统，由第五代 ACTECO 1.5TGDI 高效混动专用发动机、无极超级电混 DHT、混动智电管理系统组成，拥有 127km 的纯电续航和超过 1400km 的综合续航。新车共推出 4 款车型，售价区间为 11.99 万元-14.99 万元，下定支付 2000 元购车抵扣 10000 元。

IT之家注意到，风云 A8 的外观设计沿用了艾瑞泽 8 的风格，但在细节上进行了一些调整，例如换装了奇瑞全新 Logo，中网造型也进行了更新，内部采用点阵式布局的银色装饰点缀。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4780/1843/1487mm，轴距为 2790mm。

风云 A8 的内饰也延续了奇瑞家族的最新设计布局，搭载了 24.6 英寸的双联屏、多功能平底方向盘以及电子挡杆等，新车还拥有 10 个安全气囊、高通骁龙 8155 芯片和 L2+ 级的驾驶辅助系统。

风云 A8 的部分车型还将提供全景天窗、座椅电动调节 / 加热 / 通风、540° 透明底盘、人脸识别、外后视镜电动折叠 / 记忆 / 加热、双区自动空调、全速自适应巡航、盲区监测等配置。

风云 A8 还提供 3+X 场景模式，通过一键切换，驾驶者可以根据实际需求调整座椅、空调、音响等设备的设置。同时有 256 色无极炫彩氛围灯，随时随地调节车内气氛。

安全方面，风云 A8 全车高强度钢占比超 80%，热成型钢超 20%，加之本特勒热成型一体式门环等结构设计，刚性和抗变形能力出色。而电池配备了守护者电池安全系统，电池包 IP68 级防尘防水，整车涉水深度 300mm，行车、充电碰撞急速断电。

动力方面，风云 A8 的亮点是其插电混动系统，该系统由第五代 ACTECO 1.5TGDI 高效混动专用发动机和电机组成，发动机拥有行业领先的 44.5% 发动机热效率，最大功率为 115 千瓦，峰值扭矩为 220 牛・米；电机的最大功率为 150 千瓦，最大扭矩为 310 牛・米，零百加速 7.6 秒；变速箱则采用了 DHT150 混动变速箱。风云 A8 的 CLTC 纯电续航能力达到 127km，WLTC 综合续航超 1400km，WLTC 百公里综合油耗 4.2L，快充功能可以在 19 分钟内实现 30%-80% 的补能，新车还具备 3.3 千瓦的对外放电功能，可以为其他设备提供电力。

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