StatCounter：微软 Windows 占据近 73% 桌面系统份额，仍有三分之二用户选择 Win10

IT之家 1 月 3 日消息，StatCounter 目前已经发布最新的 12 月统计数据，其中包含有关桌面操作系统、搜索引擎、浏览器等的最新数据。

数据显示，到 2023 年底，每 10 台电脑的桌面操作系统中就有 7 台（72.72%）是微软的 Windows，其市场份额相比 11 月有所上升。与之形成对比的是，苹果的 macOS 却从 11 月的 21.01% 降到 16.38%。

按照市场份额来看的话，桌面操作系统的市场份额排行依次为 Windows、macOS、未知、Linux、Chrome OS、FreeBSD。

在 2023 年 12 月，Windows 10 占所有 Windows 操作系统的份额仍有 67.42%，而微软力推的 Windows 11 只有 26.54%。事实上，从 2023 年 10 月开始，Windows 11 已经连续 3 个月处在 26% 上下。

各版本 Windows 操作系统的市场份额排行依次为 Windows 10、Windows 11、Windows 7、Windows 8.1、Windows XP、Windows 8。

据IT之家此前报道，市场调研机构 Canalys 曾在 12 月底发布预测报告：微软 2025 年 10 月停止 Win10 系统的主流支持之后，会导致全球超过 2.4 亿台设备报废。

Canalys 预估表示，2025 年底微软停止支持 Win10 之后，大约有 2.4 亿台设备可能成为电子垃圾，约占目前运行的所有 Windows 10 设备的五分之一。

按照先前计划，微软 Windows 10 将在 2025 年 10 月 14 日结束其主流支持。不过微软会为用户提供为期三年的付费扩展安全更新（ESU）。

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