苹果同意就 iTunes 礼品卡骗局诉讼达成和解

IT之家 1 月 4 日消息，根据路透社报道，苹果公司近日同意以和解方式，了结一起集体诉讼。该诉讼指控苹果公司故意让骗子利用其礼品卡，并将盗取的资金据为己有。

苹果于本周三向美国加利福尼亚州圣何塞联邦法院提交文件，表示在调解员介入后，已经和原告就实质性和解条款达成一致。

双方正在起草一份正式的和解协议，以提交给美国地区法官爱德华・达维拉（Edward Davila）进行初步批准。

苹果公司和原告律师没有立即回应置评请求。

IT之家查询相关资料，这起诉讼中，原告表示受害者接到一个令其逐渐产生恐慌和迫切感的电话，要求他们到附近的零售店 (便利店、电子产品零售商等等) 购买 App Store 和 iTunes 礼品卡或者 Apple Store 礼品卡。

受害者购买礼品卡之后，来电者会要求透过电话告知卡背的代码，以进行付款。

原告在诉讼中认为，苹果公司在知情的情况下，将被盗资金的 70% 存入欺诈者的银行账户，自己保留 30%，从而收取佣金。

投诉称，受害者很可能在这场骗局中损失了“数亿美元”。

该诉讼涵盖美国境内从 2015 年到 2020 年 7 月 31 日期间购买可在 iTunes 或 App Store 兑换的礼品卡、向欺诈者提供代码但未收到苹果退款的任何人。

原告充分声称，这家总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的公司即使在受害者声称自己被骗后仍拒绝承担责任，这种做法是不合情理的。

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