分析师：任天堂 Switch 2 游戏机今年发布，价格涨至 399 美元

IT之家 1 月 4 日消息，外媒 Gamesindustry.biz 日前发布 2024 年游戏行业预测文章，分析师 Dr.Serkan Toto 在文章中声称任天堂 Switch 2 游戏机将在今年发布。

IT之家从预测文章中得知，分析师认为 Switch 2 的定价相比现款机型将上涨 100 美元（当前约 714 元人民币）至 399 美元（当前约 2849 元人民币），此外任天堂旗下游戏届时也将涨至 70 美元（当前约 500 元人民币）价位。

分析师同时提到，任天堂 Switch 2 定位为“迭代”而非“革新”，这款游戏机相比现款只有“性能”层面的提升，不会引入“开创性的全新玩法”。

另据IT之家此前多次报道，目前任天堂 Switch 2 的开发套件已经送到各开发工作室，该机型的具体参数有望如下，但依然要以任天堂最终公布的信息为准：

芯片：定制英伟达 Tegra T254 芯片，搭载 8 个 Cortex-A78 CPU 核心，12 个 Ampere 架构的流式多处理器，带有 Ada Lovelace GPU 专有技术（支持光追和 DLSS 3.1）

屏幕：8 英寸 720P LCD 屏幕，支持 HDMI 2.1、10 Bit 色彩、HDR、4K60 输出，不支持 120Hz 刷新率，

RAM：12GB LPDDR5

ROM：64GB、256GB、512GB 的 eMMC 存储，并配有 NVMe SSD

售价：399 美元（IT之家备注：当前约 2849 元人民币）

续航：3-6 小时

特性：可以和智能手机进行联动、改善向后兼容性、改善 Joy-Con 摇杆

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