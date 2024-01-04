2023Q3 全球 AIB 显卡战报：英伟达份额环比增加 2 个百分点、AMD 同比增加 7 个百分点

IT之家 1 月 4 日消息，根据市场调查机构 Jon Peddie Research 公布的最新报告，2023 年第 3 季度全球 AIB 显卡市场环比增长 37.4%，同比增长 30%。

AIB 的全称是 Add－in－Board 认证合作伙伴，可以简单理解成其他牌子显卡的生产商，这些生产商生产的显卡核心由芯片生产商进货，也就是买 ATI 和 NIVIDIA 的芯片来生产自己的显卡。

自 2000 年第 1 季度以来，已售出的 AIB 显卡超过 22.7 亿块，价值约 4740 亿美元。

2023 年第 3 季度独显 GPU 供应商的市场份额发生了变化，英伟达的 AIB 市场份额比上季度增加了 2 个百分点，但相比去年同期下降了 5 个百分点；AMD 的份额和上个季度相比没有变化，比去年同期增加了 7 个百分点。

IT之家附上 2023 年第 3 季度报告主要内容如下：

AIB 发货量比上一季度增长了 37.4% ，高于 10 年平均水平 15.4%。

AIB 总出货量为 890 万台，比去年同期增长 30.0%，高于上一季度的 644 万台。

AMD 本季度台式机 AIB 总出货量同比增长 36.3%，环比增长 124.1%。

Nvidia 的季度出货量增长了 39.7%，比去年同期增长了 21.5%。Nvidia 继续以 81.5% 的市场份额占据主导地位。

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