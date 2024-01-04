2009 年以来最大涨幅，英伟达和 AMD 推动半导体行业快速发展

IT之家 1 月 4 日消息，根据彭博社报道，费城半导体指数（Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index）2023 年增长 65%，实现自 2009 年以来最大涨幅。

半导体行业经历了“爆炸性”的一年，客户需求达到了顶峰，下一代产品的开发也进入了“关键”阶段。其中，英伟达和 AMD 以令人震惊的数字再次领跑。

英伟达在 2023 年加入“万亿美元”俱乐部，这也是有史以来第一家进入该俱乐部的芯片制造商。

这是因为人工智能浪潮在全球范围内产生了巨大需求，促使企业提升计算资源，英伟达和 AMD 等公司在数据中心领域的销售额出现了爆炸式增长。

英伟达公司计划到 2027 年在人工智能领域创造 "高达"3000 亿美元的销售额，因此未来几年在产品发布和进步方面将比以往更加积极。

除了英伟达之外，红队 AMD 阵营的情况也很稳健，该公司最近发布了 Instinct 系列 GPU 的新成员，这些新成员展示了稳健的性能提升，在业界广受好评。

2023 年被认为是半导体和整个科技行业发展最好的一年，因此，随着人工智能热潮方兴未艾，对高性能计算的需求不断攀升，2024 年的发展前景将非常值得期待。

IT之家注：PHLX 半导体行业是费城证券交易所的市值加权指数，由主要从事半导体设计，分销，制造和销售的 30 家最大的美国公司组成。它是由费城证券交易所于 1993 年创建的。

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