消息称 AMD 新款 RX 7600 XT 16G 显卡国内推迟上市

IT之家 1 月 3 日消息，据 benchlife 此前消息，AMD 新款 RX 7600 XT 显卡将在 2024 年 1 月 22 日当周发售。今日，benchlife 表示，RX 7600 XT 16GB 上市初期可能不包含中国市场，因为国内有独占的 RX 6750 GRE 系列。

据IT之家此前报道，AMD 2023 年 10 月份发布了 RX 6750 GRE 显卡，有 10G / 12G 两个版本，分别配备 36CU 和 40CU，建议售价 2219/2379 元起。

预计 RX 7600 XT 显卡将使用阉割的 NAVI32 GPU，配备 16GB 128bit 显存。可能是因为 RX 7600 XT 与中国专属的 RX 6750 GRE 12G 之间的性能差距不大，所以 AMD 决定暂不在国内推出 RX 7600 XT 显卡。

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