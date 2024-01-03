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首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称 AMD 新款 RX 7600 XT 16G 显卡国内推迟上市

2024/1/3 15:37:26 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 3 日消息，据 benchlife 此前消息，AMD 新款 RX 7600 XT 显卡将在 2024 年 1 月 22 日当周发售。今日，benchlife 表示，RX 7600 XT 16GB 上市初期可能不包含中国市场，因为国内有独占的 RX 6750 GRE 系列。

据IT之家此前报道，AMD 2023 年 10 月份发布了 RX 6750 GRE 显卡，有 10G / 12G 两个版本，分别配备 36CU 和 40CU，建议售价 2219/2379 元起。

预计 RX 7600 XT 显卡将使用阉割的 NAVI32 GPU，配备 16GB 128bit 显存。可能是因为 RX 7600 XT 与中国专属的 RX 6750 GRE 12G 之间的性能差距不大，所以 AMD 决定暂不在国内推出 RX 7600 XT 显卡。

相关阅读：

AMD 发布 RX 6750 GRE 显卡：10G / 12G 两个版本，2219 元起

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关键词：AMD显卡RX 7600 XT

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