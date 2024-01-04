2024 开年首更：微软发布 Win11 Dev 23612 预览版

IT之家 1 月 4 日消息，微软今天面向 Dev 频道的 Windows Insider 项目成员，发布了 Win11 Build 23612 预览版更新。

Win11 Build 23612 预览版更新主要内容：

更丰富的锁屏天气体验

微软在锁屏界面引入了更丰富的天气体验，包括动态、交互式的天气更新等。

用户移动鼠标悬停在锁屏上的天气体验上后，可以看到更多信息。

用户轻点或单击天气卡片并登录后，将调用 Microsoft Edge 浏览器打开 MSN 天气预报页面，呈现完整预报。

如果你已经在“设置”>“个性化”>“锁定屏幕”>“锁定屏幕状态”下启用了“天气”，则无需再做任何操作。

此外，这种新体验将默认开启。如果不想看到这种体验，可以将锁屏状态更改为“无”。

无论您选择哪种个性化选项（Windows spotlight、图片或幻灯片），都可以在锁定屏幕时获得这种丰富的天气体验。

IT之家注：目前新版锁屏仅在 EN-US 版本中推出，且仅邀请少量 Dev 频道用户进行测试，后续会逐步放开。

Voice Access 扩展语言、多显示屏支持和语音访问自定义命令

扩展语言支持：

微软扩展了语音访问，以支持其他语言，如法语（法国）、法语（加拿大）、德语、西班牙语（西班牙）和西班牙语（墨西哥）。

首次打开 Voice Access 后，系统会提示您下载语音模型，以便在设备上识别语音数据。如果语音访问未找到与您的显示语言相匹配的语音模型，您仍然可以选择继续使用英语（美国）语音访问。

多显示器支持：

用户现在可以在多台显示器上使用所有 Voice Access 功能，此前仅限于主显示器。

Grid Overlay 功能得到了进一步开发，不仅可以让您与当前使用的屏幕进行交互，还可以快速切换到另一个显示器。您还可以使用拖放功能将文件、应用程序和文稿从一个显示器移动到另一个显示器。

调用 Grid Overlay 功能后，用于快速将焦点转移到另一个显示器。您可以在命令中使用字母或北约拼音； 例如，“B”或“Bravo”都有效，如上面的屏幕截图所示。

语音快捷键：

我们引入了语音快捷键或自定义命令，使您能够创建自己的命令。如果您使用英语语音访问，则目前可以使用此功能。

变化和改进

[设置]

以前列在“设置”>“应用程序”下的可选功能，已移至“设置”>“系统”下的独立页面。

修复

[开始菜单］

修复了在打开开始菜单后，文本输入指示器出现浮动的问题。

[文件管理器]

帮助修复可能导致桌面图标间距变得极宽的问题。

修正了一个问题，即如果选择了多个文件，在文件资源管理器中打开上下文菜单时，explorer.exe 可能会崩溃。

[小部件]

修复了重新启用 Microsoft Start feed 时导致加载延迟的问题。

修复了在启用或禁用提要时导致小工具板无法自动关闭和重新打开的问题。

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