微软 Xbox 官宣：《刺客信条：英灵殿》《生化危机 2：重制版》等即将加入 Game Pass

IT之家 1 月 3 日消息，微软 Xbox 官方微博刚刚宣布，2024 年的 XGP 开年惊喜即将到来：多款游戏即将加入 Game Pass。IT之家汇总游戏名单如下：

《Close to the Sun》（主机、PC、云端，现已加入）

《人间地狱》（Xbox Series、PC、云端，4 日加入）

《虚构世界》（主机、PC、云端，9 日加入）

《刺客信条：英灵殿》（主机、PC、云端，9 日加入）

《We Happy Few》（主机、PC、云端，11 日加入）

《Super Mega Baseball 4》（主机、PC、云端，11 日加入）

《生化危机 2：重制版》（主机、PC、云端，16 日加入）

《残存之人》（主机、PC、云端，16 日加入）

《刺客信条：英灵殿》（Assassin's Creed Valhalla）是一款由育碧蒙特利尔工作室开发，育碧发行的动作冒险类电子游戏。本作是《刺客信条》系列的第 12 部主要作品。游戏于 2020 年 11 月 10 日发售，登陆 Windows PC 平台（育碧商城和 Epic Games 商店），主机平台 Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S 和 PlayStation 4，以及云端游戏串流服务平台 Stadia。

游戏讲述一个关于名叫艾沃尔的维京人勇士从战斗和荣耀中崛起的故事。玩家在游戏中扮演追求荣耀的传奇维京战士艾沃尔，探索英格兰的黑暗时代劫掠敌人，发展居民地并培育政治力量。

《生化危机 2：重制版 (Biohazard Re:2)》是一款由 Capcom 制作发行的恐怖冒险类游戏。官方曾在介绍中表示：此次的高清重制版使用《生化危机 7》同款引擎 RE Engine 打造，让经典的生存恐怖游戏正式重生，用逼真又惊人的视效、音效打造恐怖之境。生化危机 2 的完全重做，将带来更深层次的叙事体验。全新的过肩视角，以及现代化操作，支持 4K。

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