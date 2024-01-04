大疆回应停售青少年教育产品：将资源聚焦在大学生高校机器人赛事

IT之家 1 月 4 日消息，大疆上个月发布公告称，其教育应用产品 Tello edu、机甲大师 RoboMaster EP、AI 人工智能套件、大疆教育平台以及 AI 场景化教育解决方案于 2023 年 12 月 31 日正式停止售卖，主要集中在青少年编程、机器人控制、人工智能学习领域，并提供赛事支持。

对于停售原因，大疆方面今日接受每日经济新闻采访时表示：“根据公司业务资源投入和配置优化的综合评估，大疆决定暂停青少年赛事，未来将更多优势资源继续聚焦在大学生高校机器人赛事，致力于为青年工程师提供成长土壤，挖掘及培养有潜质的青年理工人才梯队，并持续向社会输出。”

IT之家发现，大疆机甲大师 RoboMaster 系列包括多款机器人和无人机；DJI AI 人工智能教育套件则专为中小学人工智能课堂教学打造；Tello EDU 是一款益智编程无人机，用户通过它学习图形化编程、Python 和 Swift 等编程语言。

除此之外，大疆教育应用还有机甲大师高校系列赛、AI 人工智能教育套件等赛事及解决方案。

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