马斯克回应比亚迪汽车销量超越特斯拉：我们是一家 AI 及机器人公司

IT之家 1 月 4 日消息，比亚迪汽车 2023 年累计销量 302.44 万辆同比增长 62.3%，第四季度纯电车型销量总计 526409 辆，而特斯拉 2023 年第四季度汽车交付量为 484507 辆，这意味着比亚迪 Q4 正式超越特斯拉成为全球最大的纯电动车制造商，这标志着中国在全球电动汽车市场上的新兴实力。

随后，有 X 用户对两家公司进行了比较。特斯拉 CEO 埃隆・马斯克也对此发表了自己的观点，他表示：相比车企，特斯拉定位更接近于一家 AI / 机器人公司。

实际上，比亚迪确实很少在 AI 或自动驾驶方面做出惊人的成绩，但这不能否认比亚迪也是具有雄厚资本和实力的，也不能否认特斯拉在 FSD 和 Optimus 投入商业化之前的仍十分依赖汽车销售带来的收入。

当然，严格来讲，特斯拉虽然现在更多地被人视作是一家新能源汽车制造商，但它很明显已经在努力转型为一家更多去依赖能源、FSD 和 AI 机器人的科技公司。

截至IT之家发稿，特斯拉股价报收 238.45 美元，跌超 4%，总市值 7580 亿美元（当前约 5.43 万亿元人民币），一夜蒸发了 324 亿美元（当前约 2319.84 亿元人民币），但依然有很多分析师看好特斯拉。

Cathie Wood 的 Ark Invest 预测：到 2027 年，特斯拉的目标股价将达到 2000 美元，远高于目前价格。

该公司在 2023 年 4 月的评估中表示：“特斯拉未来的机器人出租车业务线将会是一个关键驱动因素，将在 2027 年贡献预期企业价值的 67% 和预期 EBITDA 的 64%。”

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