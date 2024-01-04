中国汽车供应商考察团到访法拉第未来总部，贾跃亭等 FF 高管亲自接待

IT之家 1 月 4 日消息，法拉第未来今日宣布，由十多家汽车供应链企业组成的中国汽车产业北美考察团到访了公司位于洛杉矶的总部，并与包括全球 CEO Matthias Aydt，创始人、首席产品与用户生态官贾跃亭在内的数名 FF 高管进行了深度交流。

据介绍，2024 中国汽车产业北美考察团由轩辕之学、世界新汽车技术合作生态协会、中国汽车产业出海协作会，联合上海市浙江商会共同组织举办。今天参观 FF 总部的团队包括来自上海仪达空调、上海数策软件、吉祥云度汽车、知行汽车、昆山国力源通新能源科技等汽车供应链及制造商的代表。

▲ 图源：法拉第未来

根据法拉第未来官方数据，这家车企在 2023 年总计交付了 10 台汽车。

此外，法拉第未来在上周还收到了纳斯达克关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知。根据通知，法拉第未来未能遵守要求最低收盘股价为 1 美元的上市规则。而它必须在明年 6 月 25 日之前将股价至少连续 10 天提高到规定水平，才可重新达到要求。

截至IT之家发稿，法拉第未来美股为 0.18 美元，市值仅 2252.59 万美元。

法拉第未来全球 CEO Matthias Aydt 上个月还表示：“基于 ShareIntel 目前的分析结果，我们对 FF 可能已成为市场操纵、非法卖空的目标深感担忧。FF 董事会和管理层高度重视股东利益，我们将采取一切必要行动，阻止 FF 成为市场操纵的目标。 我们将继续与 ShareIntel 合作，打击潜在操纵行为和恶劣的非法卖空和交易活动，以帮助确保公平的市场条件。”

在今年第三季度，法拉第未来首次实现创收 —— 通过可转换票据、股权信贷额度（ELOC）和 ATM 融资一共融得 6180 万美元。

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