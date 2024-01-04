美国汽车销售放缓，中低收入家庭购车人数大幅减少

1 月 4 日消息，通用汽车公司和其他几家汽车制造商报告称，2023 年年底，他们在美国的销量增长有所放缓，而竞争对手丰田的销量仍然增长强劲，这主要是因为接近创纪录的标价和高利率影响了整个汽车市场，导致销售情况出现不均衡。

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通用汽车公司周三表示，该公司去年第四季度的汽车交付量增长不到 1%，该公司正从全美汽车工人联合会（UAW）四家装配厂的罢工中恢复过来。日产和本田去年底的增长更为缓慢，而韩国汽车制造商起亚美国公司去年 12 月的销量出现下滑。

在疫情暴发后支撑销售的被压抑需求已经得到满足，一些消费者现在对 10% 的汽车贷款利率和 4.8 万美元左右的平均价格犹豫不决。彭博社汇编的数据显示，2023 年最后一个月，经季节性调整后的总销量可能下滑至约 1540 万辆，低于前两个季度的约 1550 万辆。

考克斯汽车研究公司（Cox Automotive）的首席经济学家乔纳森・斯莫克（Jonathan Smoke）表示：“我们看到中低收入家庭购买新车的人数大幅减少，现在几乎都是收入最高的 20% 的家庭在购买新车。”

尽管如此，有些公司却在逆势而上。在混合动力汽车的推动下，丰田在 2023 年最后三个月的交付量增长了 15% 以上。韩国现代品牌同期销量增长 5%，创下历史新高。

丰田销量的大幅增长来自其紧凑型卡罗拉混合动力轿车（销量增长了一倍以上），以及 RAV4 小型 SUV，第四季度销量增长了 37%。该公司将强劲的销售表现归因于下半年供应链和物流问题得到缓解、产品供应量增加以及推出了 Grand Highlander 中型 SUV 等产品。

“我们在第四季度打出了自己的节奏，能够向经销商提供更多的新产品，”丰田美国品牌负责人大卫・克里斯特（David Christ）在接受采访时表示。

对于现代汽车公司旗下同名品牌来说，销量增长最快的是一款耗油汽车和一款电动汽车，大型 Palisade SUV 和 IONIQ 5 EV 的交货量在第四季度几乎翻了一番。

通用汽车公司第四季度的销量仅增长 0.3%，原因是四家工厂的罢工导致其最畅销的雪佛兰 Tahoe 和 GMC Yukon SUV 以及量产版雪佛兰 Colorado 皮卡等车型减产。该公司一位发言人说，由于库存得到补充，该公司去年 12 月的销售表现强劲。尽管发生了罢工，通用汽车全年的销量仍增长了 14%。

这家底特律汽车制造商在电动汽车产量方面仍然面临挑战。通用汽车去年的目标是交付 15 万辆电动汽车，但实际销量不到 7.6 万辆，其中大部分销量来自雪佛兰 Bolt 紧凑型插电式汽车。不过，通用汽车目前已停止生产这款车型。生产问题一直困扰着使用该公司 Ultium 电池的汽车的推出。

融资成本

日产汽车美国品牌销售副总裁朱迪・惠勒（Judy Wheeler）在接受采访时表示，在第四季度初，日产汽车的销量有所放缓，但在 12 月份有所回升。利率下降将有助于降低融资成本，并使许多制造商的经销商批次库存保持稳定增长。

惠勒补充说：“利率现在开始下降，这将对消费者产生重大影响，因为他们现在口袋里的钱多了一点。”

日产汽车第四季度销量增长 5.6%，与全年 23% 的增幅相比大幅放缓。起亚美国公司表示，尽管全年销量达到创纪录的 782451 辆，但去年 12 月销量小幅下降至 60275 辆。

本田汽车去年 12 月在美国的汽车交付量飙升 31.5%，但低于该公司 33% 的全年增长速度。尽管 CR-V 车型的销量增长了 88.2%，但其标志性车型雅阁的销量下降了 11.5%，成为市场上最畅销的跨界 SUV。

福特汽车公司定于当地时间周四公布其最新的美国销售数据。

持续挑战

尽管与库存受限的 2022 年相比，2023 年的汽车销售已经有了很大改善，但预计年底出现的挑战将持续下去。考克斯汽车公司预测，到 2024 年，美国汽车销量的增长将不到 2%。这意味着，汽车年销量不太可能在短期内超过 1700 万辆，就像疫情前连续 5 年的情况那样。

考克斯汽车公司的首席经济学家乔纳森・斯莫克说：“由于负担能力下降，这个行业的新销量标准接近 1600 万。我们已经失去了大约 10% 的买家。”

汽车制造商没有降价的动力，因为他们卖更少的车赚了更多的钱。根据研究机构 J.D. Power 的数据，消费者在新车上的支出在 2023 年达到创纪录的 5780 亿美元，这是连续第三年超过 5000 亿美元。J.D. Power 称，去年 12 月消费者的月平均汽车付款估计为 739 美元，较上年同期增长 9 美元。

丰田高管说，价格冲击正迫使更多购车者在以旧换新时缩减预算，一些消费者选择购买新款车型的二手车，而不是新车。即便如此，他们预计，随着汽车供应的改善和其他品牌增加激励支出以刺激需求，到 2024 年，年化销量将达到 1600 万辆。

丰田汽车北美执行副总裁杰克・霍利斯（Jack Hollis）在接受采访时表示：“今年的市场情绪明显更为乐观。”

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