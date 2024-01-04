2023Q3 全球蜂窝物联网模块出货量下降 2%：移远通信、广和通和中国移动包揽前三

IT之家 1 月 4 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新报告，2023 年第 3 季度受需求疲软、利率上升和企业物联网参与者谨慎支出等诸多因素，全球蜂窝物联网模块出货量同比下降 2%。

5G 市场在全球蜂窝物联网模块市场中的份额首次超过 5%，由于缺乏杀手级用例和较高的价格，5G 应用目前还很有限，主要用于路由器 / 个人终端设备、个人电脑和汽车市场。

物联网模块市场正在经历从 4G Cat 1 和 NB-IoT 到 4G Cat 1 bis 的技术过渡。低成本、高能效的 4G Cat 1 bis 在许多应用中正变得越来越受欢迎，包括 POS、智能电表、远程信息处理和资产跟踪。

研究分析师 Anish Khajuria 表示：

智能仪表、汽车、POS、路由器 / CPE 和远程信息处理是前 5 大应用，占本季度蜂窝物联网模块总出货量的 60% 以上。 值得注意的是，只有智能仪表和路由器 / CPE 领域的出货量出现了正增长，其他应用则出现了下滑。

IT之家附上相关信息如下：

上海移远通信（Quectel）继续维持第一排名，不过第 3 季度出货量出现下降。

广和通（Fibocom）和中国移动实现了正增长。

中国移动的增长主要得益于智能电表、资产跟踪器和 POS，且中国移动最近成立了子公司比邻智联（重庆）科技有限公司，以加快其模块业务的增长。

九联科技（Unionman）、上海合宙通信（OpenLuat）和利尔达科技（Lierda）等中国品牌也表现积极，在智能电表、资产跟踪和 POS 等应用方面快速发展。

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