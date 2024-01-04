雷军：澎湃 OS、汽车大压铸共同获得 2023 年小米百万美金技术大奖

IT之家 1 月 4 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日发布消息，2024 年开年第一件大事，为小米工程师们颁发百万美金年度技术大奖。这是小米内部规格最高的奖项，奖励在重大技术创新项目中做出关键突破的 10 人以内团队。

雷军表示，今年百万美金技术大奖共有 55 个项目进入集团复评，涵盖小米各个业务领域，从软件开发到硬件制造，产品设计到工艺优化，每一个项目都凝聚了工程师们对于先进科技的持续追求。

雷军宣布，“小米澎湃 OS 架构”和“一体化大压铸技术”两支团队拿到今年的百万美金大奖，他们为小米实现「人车家全生态」闭环做出重要贡献。

IT之家附两大获奖项目官方介绍：

小米超级大压铸全栈自研，不仅自研了材料，还自研了设备集群系统，几乎完成了大压铸产业链里所有环节的自研，让小米成为全球唯二、中国唯一同时掌握大压铸集群和大压铸合金自研能力的企业，这是我们深耕底层技术的巨大决心。 作为新战略布局的核心驱动，小米澎湃 OS 则标志着中国企业在操作系统领域的一大突破，彻底重写底层架构，实现了底层重构、跨端智联、主动智能、全域安全、坚持开放生态五大设计目标，为未来百亿设备、百亿连接做好了万物互联的公有底座。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。