通用 Q4 交付 19469 辆电动汽车同比增长 20%，2023 年总销量达 259.47 万辆同比增长 14.1%

IT之家 1 月 4 日消息，通用汽车去年在美国的汽车销量增长了 14.1%，是该公司自 2019 年以来销量最好的一年。

数据显示，通用汽车 2023 年全年汽车销量为 2,594,698 辆（同比增长 14.1%），其中包括第四季度的 625,176 辆（IT之家注：该公司在 2022 年和 2019 年分别售出约 230 万辆和 290 万辆汽车）。

别克品牌的销量增长了 61%，紧随其后的是主流品牌雪佛兰，销量增长了 13.1%。2023 年，GMC 和凯迪拉克品牌的销量分别增长了约 9%。

值得一提的是，通用汽车 2023 年纯电动汽车销量虽然还不错，但占比仅有 2.9%（75,883 辆），其中绝大多数还是已经停产的雪佛兰 Bolt 车型，不过奥特能平台纯电动车销量仍在稳步增长。

在第四季度，通用汽车共售出了 19,469 辆纯电动车，约占总销量的 3.1%，较上一季度的 20,092 辆略有下降，但较去年同期的 16,266 辆增长了约 19.7%。

数据显示，Lyriq 和 悍马 EV 销量均有所增长，Blazer 和 Silverado EV 也已经开始交付，尽管数量极其有限。此外，悍马电动车本季度表现亮眼，这款车型第四季度销量达 2,028 辆，几乎是上一季度 1,167 辆销量的两倍，而去年同期仅为 72 辆。

同时，Lyriq 也表现出了类似的增长趋势，通用汽车本季度共售出了 3,820 辆 Lyriq 车型，高于第三季度的 3,108 辆和去年同期的 86 辆。

不过由于雪佛兰 Bolt 在 12 月停产，这款车型的季度销量有所下降，从第三季度的 15,835 辆下降到了 12,551 辆，这一数据也低于 2022 年第四季度的 16,108 辆。

通用汽车表示，这是逐步淘汰 Bolt 计划的一部分，以便通用汽车可以专注于奥特能平台。

2023 年第四季度通用汽车各类纯电动汽车销量（同比变化）：

BrightDrop：164（一年前为 0）

凯迪拉克 Lyriq：3,820 辆（增长 4,342%），

雪佛兰：13,457 辆（下降 16%）

-雪佛兰 Blazer EV：463（新）

-雪佛兰 Bolt EV / Bolt EUV：12,551 辆（下降 22%）

-雪佛兰 Silverado EV：443（新）

GMC（悍马电动皮卡 / SUV）：2,028 辆（增长 2,717%）

总数：19,469（增长 19.7%）

2023 年全年通用汽车纯电动汽车销量（同比变化）：

BrightDrop：497（增长 240%）

凯迪拉克 Lyriq：9,154 辆（增长 7,403%）

雪佛兰：62,988 辆（增长 65%）

-雪佛兰 Blazer EV：482（新）

-雪佛兰 Bolt EV / Bolt EUV：62,045 辆（增长 63%）

-雪佛兰 Silverado EV：461（新）

GMC（悍马电动皮卡 / SUV）：3,244 辆（增长 280%）

总数：75,883（增长 93%）

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