多次降价后，特斯拉汽车租赁业务占比降至有史以来新低

1 月 4 日消息，美国电动汽车制造商特斯拉的汽车租赁业务在单季业务中所占的比例有所下降。一位分析师说，这一趋势可能与二手电动汽车转售价值疲软有关。

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当地时间周二特斯拉表示，去年第四季度，Model 3 和 Model Y 的销量中只有 2% 需要计入经营性租赁会计课目，其他车型销量中只有 3% 需要计入经营性租赁会计课目。这两部分经营性租赁业务占比都是特斯拉自 2019 年开始披露每季度生产和交付数据以来的最低水平。

投行杰富瑞 (Jefferies) 分析师菲利普・霍伊斯 (Philippe Houchois) 在周三的一份报告中写道，经营性租赁业务占比“急剧下降”表明，特斯拉可能难以向消费者提供有吸引力的租赁价格。“这对短期盈利能力的影响不一定是负面的，但我们仍然担心缺乏汽车残值管理。”

汽车残值指的是车辆在所有权或租赁合同期间能保持的价值。当汽车保值能力较弱时，出租人倾向于向客户收取更多的预付款或月费，来抵消价值急剧下滑的问题。这使得租赁不如购买那么有吸引力。

去年特斯拉汽车的残值一次又一次受到打击。该公司对旗下电动汽车多次降价，让赫兹和德国 Six SE 等汽车租赁公司头疼不已。

其他汽车制造商正倾向于在美国开展电动汽车租赁业务，因为《通胀削减法案》存在的漏洞使商用车更容易获得电动汽车税收抵免资格。

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