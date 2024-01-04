英伟达 RTX 40 SUPER 系列显卡价格曝光，预计下周发布

IT之家 1 月 4 日消息，YouTube 爆料人 “摩尔定律已死” 今日放出了有关英伟达 RTX 4070 SUPER 系列显卡价格的最新消息。

消息称，英伟达 RTX 4080 SUPER 的售价为 999 美元（IT之家备注：当前约 7153 元人民币）或 1199 美元（当前约 8585 元人民币），RTX 4070 Ti SUPER 为 799 美元（当前约 5721 元人民币），RTX 4070 SUPER 为 599 美元（当前约 4289 元人民币），现款 RTX 4070 价格将从 599 美元调整为 549 美元（当前约 3931 元人民币）。

参数方面，据 VideoCardz 获取的数据，RTX 4080 SUPER 将配备 10240 CUDA 核心和 16GB 23Gbps 256bit GDDR6X 显存，RTX 4070 Ti SUPER 配备 8448 CUDA 核和 16GB 21Gbps 256bit GDDR6X 显存，RTX 4070 SUPER 配备 7168 CUDA 核心和 12GB 21Gbps GDDR6X 显存。

作为对比，现款 RTX 4080 配备 9728 CUDA 核心和 16GB 256bit GDDR6X 显存，RTX 4070 Ti 配备 7680 CUDA 核和 12GB 192bit GDDR6X 显存，RTX 4070 配备 5888 CUDA 核心和 12GB 192bit GDDR6X 显存。

英伟达将在 1 月 9 日 0 点举行 CES 2024 发布会，届时请关注IT之家的详细报道。

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