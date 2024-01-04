英伟达 RTX 4090 D 显卡详细阉割情况曝光，1 月 20 日出货

IT之家 1 月 4 日消息，英伟达上月发布了 RTX 4090 D 显卡，阉割了 CUDA 核心，价格仍为 12999 元。据博板堂消息，RTX 4090 D 显卡预计将在 1 月 20 日左右出货。RTX 4090 D 相对于 RTX 4090 的详细阉割情况也已经曝光：

CUDA 核心数量：从 16384 个减至 14592 个

Tensor 核心数量：从 512 个减至 456 个

RT 核心数量：从 128 个减至 114 个

据IT之家此前报道，微星、索泰、影驰等厂商已经发布了多款 RTX 4090 D 显卡，暂无出厂 OC 超频型号。此前有消息称这款显卡不开放超频。英伟达暂未公布 RTX 4090 D 与 RTX 4090 的性能对比数据。该显卡的实际性能预计将在上市前解禁。

参数方面，RTX 4090 D 拥有 14592 CUDA 核心，加速频率 2.52GHz，显存为 24GB 384bit GDDR6X，显卡总功耗 425W，常规游戏功耗 302W。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。