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英伟达 RTX 4090 D 显卡详细阉割情况曝光，1 月 20 日出货

2024/1/4 12:27:56 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 4 日消息，英伟达上月发布了 RTX 4090 D 显卡，阉割了 CUDA 核心，价格仍为 12999 元。据博板堂消息，RTX 4090 D 显卡预计将在 1 月 20 日左右出货。RTX 4090 D 相对于 RTX 4090 的详细阉割情况也已经曝光：

  • CUDA 核心数量：从 16384 个减至 14592 个

  • Tensor 核心数量：从 512 个减至 456 个

  • RT 核心数量：从 128 个减至 114 个

据IT之家此前报道，微星、索泰、影驰等厂商已经发布了多款 RTX 4090 D 显卡，暂无出厂 OC 超频型号。此前有消息称这款显卡不开放超频。英伟达暂未公布 RTX 4090 D 与 RTX 4090 的性能对比数据。该显卡的实际性能预计将在上市前解禁。

参数方面，RTX 4090 D 拥有 14592 CUDA 核心，加速频率 2.52GHz，显存为 24GB 384bit GDDR6X，显卡总功耗 425W，常规游戏功耗 302W。

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关键词：英伟达RTX 4090 D显卡

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