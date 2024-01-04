华为数字能源与赛力斯集团全面战略合作，推进新能源汽车充电超充网络部署

IT之家 1 月 4 日消息，赛力斯集团与华为数字能源在深圳签署全面战略合作协议。双方将在新能源汽车智能电动部件产品、新能源汽车平台技术开发与应用、新能源汽车充电网络建设与运营、新能源汽车国际化等领域展开全面战略合作。

根据协议，双方将重点在以下几方面深化合作：

在智能电动部件产品方面， 将联合研发与制造电驱动、车载充电、增程系统、智能光伏、底盘融合系统、线控制动、多合一驱动系统等部件产品 。

在智能电动的创新降本合作上， 将通过 E2E 技术创新、规模化，实现整车创新降本 ，加速推动智能电动解决方案商业化变现。

在产品与技术联合开发方面， 将共同打造极具市场竞争力的产品与技术解决方案 ，为消费者提供极致的产品体验。

在充电网络超充联盟及服务方面， 携手推进新能源汽车充电超充网络部署，实现平台互联互通 。

在国际化合作方面，共同推动国际化产品的技术开发与国际化市场拓展。

IT之家注意到，华为数字能源与赛力斯集团的合作最早可追溯到 2018 年，双方开始在智能电动领域展开合作，并于 2021 年成功实现产品量产，后续接连推出问界 M5、M7、M9 等车型。

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