手握苹果华为高端镜头订单，郭明錤称玉晶光成关键赢家

IT之家 1 月 4 日消息，天风证券分析师郭明錤今天发布市场研究简报，表示在未来 1-2 年时间内，玉晶光将为多款高端品牌产品供货，成为高端镜头升级周期内的关键赢家。

IT之家附上报道内容如下，玉晶光供货的产品包括：

苹果 iPhone 17 的前置摄像头

iPhone 17 前相机将升级至 24MP / 6P 镜头 (vs. iPhone 15 & 16 的 12MP / 5P)，成像品质有望大幅提升。

玉晶光为 iPhone 前相机主要镜头供应商，因 6P 镜头单价较 5P 高 100–120%，有望显著贡献玉晶光 2H25 营收超过 30 亿新台币。

苹果 iPhone 16 Pro 的潜望镜头（四重反射棱镜）

玉晶光验证 iPhone 16 Pro 潜望镜进度顺利，有望自 2Q24 底 / 3Q24 初开始出货并显著贡献 2H24 营收超过新台币 30 亿元与利润。

两款 iPhone 16 Pro 的换机需求受益于配备更大屏幕，故出货有望较 iPhone 15 Pro 系列增加 5–10%，故即便考虑潜望镜降价 10–15% 与大立光仍为主要供应商，iPhone 16 Pro 的高单价潜望镜仍可显著贡献玉晶光 2H24 营收与利润。

Vision Pro 头显的高单价 Pancake

玉晶光自 2023 年底 / 2024 年初开始大量出货 Vision Pro 的高单价 Pancake (为独家供应商)，贡献 2024 年营收约 10 亿新台币。Vision Pro 对玉晶光的营收贡献程度较大多数供应商明显。

iPhone 16 Pro 系列超广角镜头

玉晶光的 iPhone 16 Pro 系列的超广角镜头获利有望进一步成长 (为主要供应商)。iPhone 16 Pro 系列超广角相机将升级至 48MP / 0.7um/(1/2.6") (vs. iPhone 15 Pro 的 12MP / 1.0um/(1/3.6"))，预期输出规格为 12MP 并显著改善成像品质。

iPhone 16 Pro 超广角维持 6P 镜头设计，故单价提升有限，但因生产良率持续提升，故玉晶光的超广角镜头获利有望进一步成长。

华为 P70 系列的超广角镜头

玉晶光为华为 1H24 新机 P70 系列的超广角镜头供应商。因 P70 系列超广角相机升级且出货量预期成长 100–120% YoY (vs. P60 系列出货量)，有望降低淡季效应对玉晶光的影响。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。