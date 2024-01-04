哪吒汽车 2023 年销量遭遇“滑铁卢”，两位营销高管被免职

IT之家 1 月 4 日消息，1 月 2 日，哪吒汽车公布了最新销量数据，2023 年 12 月销量为 5135 辆，同比下滑 34.12%，环比下滑 58.93%，已经连续 5 个月出现销量下滑。2023 年全年累计销量为 127496 辆，同比下滑 16.16%，仅完成年度目标的一半。在新势力中的排名从 2022 年的第一，下滑至 2023 年的第五，也是 2023 年新势力销量前五中唯一出现同比下滑的车企。

IT之家注意到，在发布销量数据后不久，哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇发表公开检讨，并提出了哪吒汽车 2023 年做得不好的几大原因，分别是新老产品切换时没有衔接好，节奏乱；新产品上市定价过高，去年下半年虽然调整到位了，但已丧失了先机；亏损的产品线大幅度调低了产量；传播方式老旧；营销总部集权又管理力度软弱。

值得一提的是，2023 年 12 月 29 日，哪吒汽车发布了一项人事任命张勇将亲自下场抓营销，兼任营销公司总裁，哪吒汽车副总裁周江将兼任营销公司常务副总裁，协助张勇管理山海事业部，负责统筹山海产品线营销工作，承接山海产品线整体销量目标。同时，哪吒汽车免去了江峰营销公司常务副总裁的职务，免去李长河营销公司执行副总裁的职务。

虽然 2023 年销量表现不佳，但是哪吒汽车 2024 年的销量目标仍定得较为激进。张勇曾在接受采访时表示，2024 年，哪吒汽车计划全球销售网络覆盖 50 个国家，建立 500 家海外销售服务网点，未来一年海外销量目标 10 万辆。到 2026 年时，哪吒汽车海外市场需要贡献 35% 的销量，国内外总体销量目标为 100 万辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。