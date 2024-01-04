微星泰坦 18 Ultra 2024 游戏本开启预约：270W 性能释放 / 4K 120Hz Mini LED 屏

IT之家 1 月 4 日消息，微星泰坦 18 Ultra 2024 游戏本现已上架京东预约，搭载英特尔即将发布的新款处理器，显卡可选 RTX 4080 和 RTX 4090，1 月 9 日上午 10 点开卖。

IT之家整理微星泰坦 18 Ultra 2024 游戏本参数如下：

这款游戏本预计将搭载英特尔下周发布的 i9-14900HX 处理器，显卡可选 RTX 4090 和 RTX 4080，整机性能释放可达 270W，比老款泰坦 GT77HX 的 250W 更高。

屏幕方面，这款游戏本搭载 18 英寸 3840*2400 120Hz Mini LED 屏，100% DCI-P3 色域，亮度可达 1000 尼特。

其他方面，泰坦 18 Ultra 2024 采用泰坦真空均热板散热，支持安装 3 条 SSD 和 4 条内存，音箱采用丹拿 6 单元设计，键盘为 Cherry MX 机械键盘，电池容量 99.9Wh，接口包括双雷电 4。

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