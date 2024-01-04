微软 XGP 本月新增《生化危机 2：重制版》 《刺客信条英灵殿》等游戏，《GTA5》宣布离库

IT之家 1 月 4 日消息，Xbox 官方现公布了 1 月上旬 XGP 游戏阵容，新增《生化危机 2 重制版》 《刺客信条英灵殿》 等，而《GTA5》在内的 5 款游戏即将离库。

1 月 3 日：

《靠近太阳》（云、主机、PC）

1 月 4 日：

《人间地狱》（云、XSX|S、PC）

1 月 9 日：

《刺客信条：英灵殿》（云、主机、PC）

《虚构世界》（云、主机、PC）

1 月 11 日：

《超级棒球 4》（云、主机、PC）

《少数幸运儿》（云、主机、PC）

1 月 16 日：

《生化危机 2：重制版》（云、主机、PC）

《残存之人》（云、主机、PC）

DLC / 游戏更新

《黎明杀机》：恰奇之章

《你好邻居》2 周年纪念更新

《 盗贼之海：第十季》

Xbox Game Pass Ultimate 福利

《盗贼之海》：夜光鹦鹉套装，含夜光鹦鹉夹克、夜光鹦鹉帆、夜光鹦鹉雕像、夜光鹦鹉帽子和夜光鹦鹉弯刀，以及可在游戏中可用的 10000 金币。

以下游戏将于 1 月上旬离库：

1 月 5 日：

《GTA 5》（云、主机）

1 月 15 日：

《花园故事》（云、主机、PC）

《世界摩托大奖赛 22》（云、主机、PC）

《女神异闻录 4：黄金版》（云、主机、PC）

《女神异闻录 3：携带版》（云、主机、PC）

目前，微软 PC Game Pass 港区定价为每月 29 港币（IT之家备注：当前约 27 元人民币），主机平台 Core 版为每月 59 港币（当前约 54 元人民币），同时适用于 PC 和主机的 Ultimate 版为每月 85 港币（当前约 78 元人民币）。

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