戴尔发布全新 XPS 13/14/16 笔记本：酷睿 Ultra 处理器 + OLED 屏

IT之家 1 月 4 日消息，戴尔今日发布新款 XPS 16、XPS 14 和 XPS 13 笔记本，搭载英特尔酷睿 Ultra 处理器，起价分别为 1899.99 美元（IT之家备注：当前约 13604 元人民币）、1699.99 美元（当前约 12172 元人民币）和 1299.99 美元（当前约 9308 元人民币），今年 1 季度上市。

据介绍，新款 XPS 16 取代老款 XPS 17，XPS 14 取代老款 XPS 15，XPS 13 取代 XPS 13 Plus 系列。

新款 XPS 16 可选 Ultra 9 185H、64GB 内存 和 4TB PCIe 4.0 SSD，显卡可选 RTX 4070；屏幕为 16.3 英寸 OLED 面板，3840*2400 分辨率，支持触控，支持 48-90Hz 可变刷新率。接口包括三个雷电 4、MicroSD 卡槽、3.5mm 耳机插槽等。机身厚度 18.7mm，重 2.1-2.2kg，电池容量 99.5Wh。

新款 XPS 14 可选 Ultra 7 165H、64GB 内存 和 4TB PCIe 4.0 SSD，显卡可选 RTX 4050；屏幕为 14.5 英寸 OLED 面板，3200*2000 分辨率，支持触控，支持 48-120Hz 可变刷新率。接口包括三个雷电 4、MicroSD 卡槽、3.5mm 耳机插槽等。机身厚度 18mm，重 1.68-1.74kg，电池容量 69.5Wh。

新款 XPS 13 可选 Ultra 7 165H、64GB 内存 和 4TB PCIe 4.0 SSD；屏幕为 13.4 英寸 OLED 面板，2800*1800 分辨率，支持触控，支持 48-60Hz 可变刷新率。接口包括两个雷电 4。机身厚度 14.8-15.3mm，重 1.17-1.19kg，电池容量 55Wh。

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