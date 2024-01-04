微软官方拆解 Surface Go 4 二合一笔记本，号称“拥有高度可维修性”

IT之家 1 月 4 日消息，“微软科技”官方公众号今天发文重点介绍了旗下 Surface Go 4 二合一笔记本的“高度可维修性”，同时发布了一则拆解视频展示设备内部的可更换组件。

▲ 视频源 “微软科技”哔哩哔哩官方账号

IT之家注，微软 Surface Go 4 目前仅提供“商用版”，该产品发布于 2023 年 9 月 21 日，官方商城“英特尔 N200 + 8G RAM+ 128G 存储空间 + Windows 11 专业版”款式售 4988 元。

▲ 图源 微软官网（下同）

微软提到，Surface Go 4 相比上一代在“可维修性组件”方面有重大飞跃，主板、电池等核心组件均可更换维修、机身中“摄像头”、“扬声器”、“SD 插槽”等组件采用非板载的模块化设计，可“真正实现‘坏哪儿换哪儿’ 的维修目的”。

▲ “微软科技”官方公众号

此外，微软在文章中介绍了自家三种设备维修选项：

自助维修：微软不会为自助维修提供额外的技术支持，但会提供相应的自助维修资源，包括 Surface 维修工具包（Surface 应用和 Surface 诊断工具包）、Surface 服务指南和可更换组件。

Microsoft 维修：微软安排快递上门取走故障设备，送到 Microsoft 服务区域内的维修工厂进行维修。即使设备存在微软有限硬件担保或任何延保计划范围之外的故障，也可以通过这种方式邮寄并付费维修。

ASP 维修：由 Microsoft 授权的第三方服务提供商提供的定制化维修服务。客户可以携带故障设备前往就近的 ASP 服务站点获得支持服务，完成保内维修。

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