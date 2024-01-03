ROG 枪神 8 / 8 Plus 系列游戏本价格公布：11499 元起

IT之家 1 月 3 日消息，ROG 今日上午公布了 ROG 枪神 8 / 8 Plus 以及超竞版笔记本，搭载英特尔即将发布的新款处理器和英伟达 RTX 40 系列显卡，1 月 9 日开卖。目前，京东已经公布了该系列笔记本的售价。

枪神 8 ：新 CPU + RTX 4060 售价 11499 元；新 CPU + RTX 4070 售价 12999 元

枪神 8 Plus：新 CPU + RTX 4060 售价 12499 元；新 CPU + RTX 4070 售价 13999 元

枪神 8 超竞版：新 CPU + RTX 4080 售价 18999 元；新 CPU + RTX 4090 售价 22999 元

枪神 8 Plus 超竞版：新 CPU + RTX 4080 售价 20999 元；新 CPU + RTX 4090 售价 27999 元

ROG 枪神 8 超竞系列预计会标配英特尔即将发布的旗舰处理器 i9-14900HX，配备 RTX4080/4090 笔记本电脑 GPU。屏幕升级至新一代 16/18 英寸四窄边 Mini LED 星云原画屏，带来超 2000 分区精细控光，1100nits 超高峰值亮度，覆盖 100% P3 广色域，支持杜比视界。

该系列笔记本至高可选 64GB DDR5 5600MHz 内存及 2TB PCIe 4.0 SSD；拥有 90Wh 电池，支持 100W PD 快充，影刃键盘及 U 型底盘灯均支持 AURA 神光同步。

ROG 枪神 8 以及枪神 8 Plus 首发采用新一代酷睿平台，配备 RTX4060/4070 笔记本电脑 GPU。屏幕方面，该系列笔记本搭载 16/18 英寸四窄边星云屏，拥有 2.5K 分辨率，240Hz 超高刷新率，3ms 疾速响应，覆盖 100% P3 广色域，亮度为 500nits。

据IT之家此前报道，除了全新枪神游戏本外，ROG 新一代幻系列笔记本将在美东时间 1 月 8 日下午 3 点，即北京时间次日早上 7 点发布。

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