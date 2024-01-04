荣耀 X50 GT 手机发布：搭载骁龙 8 + 处理器，首销期优惠价 1999 元起

IT之家 1 月 4 日消息，今晚荣耀发布了荣耀 X50 GT 手机，新机搭载 3.0GHz 版骁龙 8+ 移动处理平台，售价 2199 元起，首销期优惠价 1999 元起。

外观方面，荣耀 X50 GT 后置星际舷窗双摄模组，厚 7.98mm，重 192g，提供幻夜黑、银翼战神 2 款配色。

值得一提的是，荣耀 X50 GT 采用战神防护体系，通过了 SGS 整机五星抗跌耐摔认证，整机十面抗摔。

屏幕方面，荣耀 X50 GT 采用 6.78 英寸 2652×1200 OLED 双曲屏，全局最高亮度 1000nit、局部峰值亮度最高 1200nit，支持 120Hz 刷新率，灵龙触控引擎、600Hz 触控报点率、1200Hz 瞬时触控采样率，采用 1920Hz 高频 PWM 调光，支持类自然光护眼、助眠显示、10.7 亿色。

性能方面，荣耀 X50 GT 搭载 3.0GHz 版骁龙 8+ 移动处理平台，辅以荣耀 X50 Pro 同款苍穹散热系统，拥有 5100m㎡ 巨型冰龙 VC，原神平均帧率 59.53fps。

影像方面，荣耀 X50 GT 前置 8MP 摄像头，后置 108MP 主摄（三星 S5KHP3，1/1.67"）+ 2MP 景深双摄，主摄支持 3 倍裁切变焦。

续航方面，荣耀 X50 GT 内置 5800mAh 电池，支持 35W 快充。续航最高可达 12 小时。

其它方面，新机支持 NFC、USB 2.0、Wi-Fi 6、蓝牙 5.2、NFC，单扬声器双麦克风，转子马达，屏下指纹识别，搭载基于 Android 13 的 MagicOS 7.2 系统。

荣耀 X50 GT 今晚开启预售，1 月 9 日 10:08 正式开售，IT之家附售价如下：

12+256GB 首销优惠价 1999 元（正式售价 2199 元）

16+256GB 首销优惠价 2299 元（正式售价 2399 元）

16+512GB 首销优惠价 2499 元（正式售价 2599 元）

16GB+1TB 首销优惠价 2799 元（正式售价 2899 元）

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