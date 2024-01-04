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戴尔灵越 14 / 16 Plus 2024 笔记本上架：搭载酷睿 Ultra 处理器，6499 元起

2024/1/4 20:54:51 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 1 月 4 日消息，戴尔灵越 14 /16 Plus 2024 笔记本现已上架，搭载酷睿 Ultra 5 125H 处理器，16G + 1T 规格，14 英寸款首发 6499 元，16 英寸款首发 6599 元。

据介绍，该系列笔记本搭载酷睿 Ultra 系列处理器，支持 45W 性能释放。外观方面，该系列笔记本采用 Echo Design 全新圆润边角设计。

屏幕方面，灵越 16 Plus 搭载 16 英寸 2.5K 120Hz 屏，灵越 14 Plus 搭载 14 英寸 2.8K 90Hz 屏。

其他方面，灵越 16 Plus 薄至 16.7mm，轻至 1.9kg；灵越 14 Plus 薄至 15.99mm，轻至 1.6kg。接口包括雷电 4、HDMI 以及 SD 卡槽等。

灵越 16 Plus

灵越 14 Plus

据IT之家此前报道，戴尔新款灵越 13 Pro 笔记本已在上月开卖，搭载酷睿 Ultra 处理器，售价 6499 元起。戴尔新款搭载酷睿 Ultra 处理器的 XPS 系列笔记本将在第一季度上市。

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关键词：戴尔笔记本

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