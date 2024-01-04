西门子大手笔，采购 1000 辆大众 ID.4 开启全电动车队时代

IT之家 1 月 4 日消息，科技巨头西门子公司（Siemens AG）宣布，即日起逐步淘汰传统燃油车，全面转向电动车，首批 1000 辆大众 ID.4 纯电动 SUV 率先加入车队。

据IT之家了解，这是西门子践行其电气化和可持续发展战略的重要举措，该公司的目标是到 2030 年实现车队完全电动化和碳中和。

西门子全球车队管理负责人斯特凡・库尔茨 (Stefan Kurz) 表示：“电动化是我们实现气候目标的重要举措，同时也是西门子 DEGREE 可持续发展框架的重要组成部分。我们选择大众 ID.4 是因为它在续航里程、充电速度、后备箱空间和价格方面都达到了我们的要求，是一款非常适合日常使用的电动车。”

大众 ID.4 是大众汽车首款纯电动紧凑型 SUV，目前已经在全球主要市场包括中国、美国和欧洲上市销售。该车型基于大众的模块化电驱动矩阵 (MEB 平台) 打造，拥有宽敞的内部空间和高达 512 公里至 531 公里的续航里程，支持高达 135kW 的快充。西门子此次大规模采购 ID.4，无疑将进一步提振大众电动车销量，助力其在全球电动车市场占有率的提升。

西门子公司成立于 1847 年，总部位于德国慕尼黑，是一家全球性的多元化科技公司，业务涵盖电气化、自动化和数字化等领域。西门子不仅设计、开发和制造各种产品，还负责安装复杂系统和项目。

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