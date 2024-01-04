玩家因上传 Xbox 版《博德之门 3》限制级内容遭封号，开发商和微软展开沟通

IT之家 1 月 4 日消息，拉瑞安工作室屡获殊荣且广受好评的《博德之门 3》登陆 Xbox Series X / S 平台已近一个月，然而对于 Xbox 玩家来说，这款佳作的体验却并不完全顺畅。

首先困扰玩家的是神秘的存档丢失问题。近一个月来，部分 Xbox 玩家的《博德之门 3》存档莫名消失，尽管开发商拉瑞安近期提供了一项临时解决方案，但微软方面尚未修复这一漏洞。

此外，最近一些 Xbox 玩家在尝试保存并上传含有成人内容的《博德之门 3》游戏片段时，竟遭到了微软封号。一位 Reddit 用户“Daddy-Vegas”表示，他仅仅上传了三个展示游戏成人元素的片段，却接连被处以三次 Xbox 封号处罚，总计时长超过一年，期间无法进行任何线上游戏。

这让玩家感觉难以理解，一方面，微软允许像《博德之门 3》这样的包含成人内容的游戏登陆 Xbox 平台，而另一方面，玩家却因分享游戏内成人内容而面临被封号的风险。

IT之家注意到，今日拉瑞安发行总监 Michael Douse 在其 X 账号上发文，表示工作室已注意到 Xbox 玩家因上传《博德之门 3》“游戏内容”而被封禁的报告。Douse 称，“我们正在与微软沟通，并对此事进行调查，这令人恼火且不合理。”

拉瑞安与微软的沟通能否促使微软放宽 Xbox 平台的内容审核尺度，目前尚不得知。

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