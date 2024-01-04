腾讯国行 Nintendo Switch 官方微信商城 1 月 15 日暂停服务，届时起暂无法受理售后事项

IT之家 1 月 4 日消息，“NintendoSwitch 官方商城”微信小程序今天发布“维护公告”，声称“因系统更新维护”，Nintendo Switch 官方微信商城将在 2024 年 1 月 15 日暂停服务，届时起咨询、下单及售后服务将暂时无法受理，恢复时间待系统更新维护完成后再另行通知。

公告同时声称，在“系统更新维护过程中”，如果用户仍有售后相关需求，需前往“腾讯 NintendoSwitch”公众号客服专区发起。

据悉，“NintendoSwitch 官方商城”微信小程序认证企业为“深圳市腾讯计算机系统有限公司”， IT之家同时查询国行 Switch 官网，没有发现相关维护公告，因此本次“系统维护”应仅限于“微信官方商城小程序”。

腾讯在 2019 年引进了国行 Switch 游戏机，续航增强版售价 2099 元，到了 2022 年 1 月份，腾讯引进了 Switch OLED 国行版，售价 2599 元。

▲ 腾讯引进的国行 Switch OLED 游戏机，图源 国行 Switch 游戏机官网

另据此前报道，腾讯在去年 11 月宣布国行任天堂 Switch 延长保修计划于 2023 年 12 月 10 日 17:00 暂停销售。官方当时宣称将对延长保修计划进行详细讨论、分析，在未来合适时机带来“更贴合产品特性和体验习惯”的增值服务计划。

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