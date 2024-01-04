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微软发布 2024 年首个 Win11 预览版，游戏兼容性问题依然存在

2024/1/4 21:11:40 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 4 日消息，新年伊始，微软就为大家带来了今年首个 Windows 11 Insider 预览版更新，分别推送给了 Dev 频道和 Canary 频道的测试用户。其中，Canary 频道的更新引入了不少颇具亮点的功能，包括暂停和恢复打印队列，桌面端全新的省电模式任务栏图标等等。

然而令人担忧的是，微软在更新日志中承认，已知的一些游戏兼容性问题依旧没能彻底解决，且受影响的游戏数量还将增加。IT之家注意到，Canary 版本 26020 的更新日志中写道：“需要注意，一些热门游戏可能无法在最新的 Canary 频道 Insider 预览版本中正常运行。从版本 26016 起，受影响的游戏数量有所增加。如果您遇到任何问题，请务必通过反馈中心提交反馈。”

值得注意的是，微软早在今年早些时候 Canary 版本 25947 中就首次在已知问题部分提到了游戏兼容性问题，当时官方的措辞为：“一些热门游戏可能无法在最新的 Canary 频道 Insider 预览版上正常运行。如果您在这些版本上玩游戏时遇到任何问题，请务必在反馈中心提交反馈。”

目前尚不清楚微软所说的“热门游戏”具体是指哪些，也不清楚新增受影响的游戏有哪些。也许该错误随机出现在众多热门游戏中，因此微软并未特别点名任何一款游戏。另一个可能性是，这个问题出现的频率并不高，因此微软一直在要求用户提供反馈，以便更好地理解错误背后的原因。

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关键词：Win11Windows 11

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