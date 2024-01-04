微星将进军掌机市场，新品将亮相 CES 2024

IT之家 1 月 4 日消息，CES 2024 即将开幕，知名科技巨头微星也准备大显身手，官方发布的预热显示，该品牌将首次进军掌机市场，带来一款以“龙”为主题的新设备。

IT之家注意到，尽管官方只发布了一段预热视频，但其中的细节足以吊足玩家胃口。视频开场即展示了设备正面，外观设计与华硕 ROG Ally 和 Steam Deck OLED 颇为相似。双肩按键点缀着炫酷的 RGB 灯光，极具电竞风格。

值得一提的是，视频中着重突出了掌机的散热系统，密布于机身背部的双色网状格栅，以及“True Gaming”的字样，似乎在强调该设备有着强大的散热和极致的游戏体验。此外，设备背面还印有醒目的微星“龙”形 Logo，同样极有可能加入 RGB 灯效，进一步提升视觉冲击。

目前尚不清楚微星会选择 AMD Ryzen 处理器还是 Intel Core Ultra 处理器来为新掌机提供动力。AMD Ryzen 在掌机领域占据着主导地位，但 Intel Core Ultra 近来也逐渐崭露头角。究竟谁将获得微星的青睐，目前还是个谜。不过，随着 CES 2024 的日益临近，官方很快就会揭开新品的面纱。

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