上海：逐步实现自动驾驶开放快速路测试，郊区人口密集区域合理增加共享单车投放数量

IT之家 1 月 4 日消息，上海市人民政府今日发布《上海市促进在线新经济健康发展的若干政策措施》，围绕人工智能、区块链、自动驾驶汽车、智慧出行等多方面制定了一系列新政策。

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IT之家汇总部分政策如下：

推动建设新一代算力基础设施

鼓励在线新经济优质企业参与本市人工智能算力中心建设，协力打造城市多层次商用智能算力集群。打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力，支持完成智能算力部署的在线新经济企业纳入统筹。支持打造智能芯片软硬件适配体系，降低企业适配成本。

加快建设城市区块链基础设施

推动“浦江数链”城市区块链数字基础设施体系建设，构建专用算力集群和分布式开放网络，打造支撑便捷上链、用链、跨链的公共基础服务平台。

面向政府和公共服务、数据流通、跨境贸易、航运物流、供应链金融、工业互联网等领域，打造一批区块链标杆示范场景。鼓励优质企业、科研院所等联合开展技术攻关和生态共建，打造区块链全链条技术自主创新体系。

积极探索与海外开展合作，打造跨链开放应用试点。

提升人工智能大模型创新能力

支持本市在线新经济企业打造具有国际竞争力的大模型，鼓励形成数据飞轮，加速模型迭代，对取得重大成果的企业按照规定予以专项奖励。将符合条件的大模型应用纳入人工智能示范应用清单和创新产品推荐目录。

支持本市国有企事业单位开放大模型应用场景，鼓励采用经测试评估的大模型产品和服务。组建大模型语料数据联盟，鼓励在线新经济企业共同推动高水平语料数据要素建设。

推广智能共享移动出行方式

扩大自动驾驶开放测试道路覆盖范围，逐步实现快速路开放，鼓励新型移动出行领域的企业打造智能出租、新型无人配送示范应用。

优化互联网租赁自行车总量调控和动态调整机制，在郊区人口密集区域合理增加投放数量，同步做好运维调度工作。

优化互联网医疗体验

放宽部分慢性疾病医保支付范围，优化互联网医院服务模式，推动建立线上诊疗、处方开具、药效追踪、远程复诊全链路管理体系。完善互联网医疗的医保线上支付结算，建立覆盖“医 + 药 + 保”等领域的互联网医疗保障体系。

促进线上教育有序发展

完善教育数字基座标准，引导企业依据标准打造教育数字化转型的各类服务与应用。开放面向不同教育阶段和类型的在线教育应用场景，形成“政府统筹、企业建设、学校购买”的供给机制，推动技术技能人才精品在线培训课程开发与应用。

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