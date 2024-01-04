消息称苹果 Siri 融入生成式 AI 取得进展，将带来更自然的对话和个性化体验

IT之家 1 月 4 日消息，据 Naver 知名科技新闻聚合账号 yeux1122 透露，苹果在将自研的 Ajax 生成式 AI 模型应用于 Siri 方面取得了重大进展，预计会在今年的 WWDC 上展示。彭博社记者 Mark Gurman 早在去年 7 月就曾提及 Ajax 模型的存在。新版 Siri 据称将具备更自然的对话能力，并提供更加个性化的用户体验。

值得关注的是，新功能预计将支持跨设备使用，这意味着新版 Siri 或许能够跨设备传递对话信息。此外，新版 Siri 还将引入一项全新的“苹果专属创作服务”，或许与之前传闻的 iOS 18 中基于 Siri 的快捷指令功能有关。

消息人士还表示，苹果正在为新 Siri 开发与各种外部服务连接的接口，很可能通过 API 实现。最后，报告暗示部分新 AI 功能可能与订阅服务状态挂钩，但具体形式尚不清楚。

IT之家注意到，深水资产管理公司近期的一份预测也声称，苹果将在今年将生成式 AI 引入 Siri。

虽然 Naver 博客账户在预测苹果计划方面成绩喜忧参半，但其部分爆料已得到证实。例如，2022 年 3 月，该账号准确披露了第三代 iPhone SE 的部分细节；同年 10 月，也准确预测了苹果将推迟新款 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 到 2023 年初发布。

种种迹象表明，搭载生成式 AI 的全新 Siri 即将面世，进一步提升苹果生态系统的智能化水平。

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