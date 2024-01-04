利用 AI 辨识卫星图像，世界首款“全球船舶足迹地图”出炉

IT之家 1 月 4 日消息，研究人员 David Kroodsma 日前联合美国国家地理（National Geographic）及彭博社慈善基金会（Bloomberg Philanthropies），利用卫星测绘数据及 AI 技术建立了世界首款“全球船舶足迹地图”，号称能够准确记录人类在海洋中的各种动向。

▲ 图源 论文《Satellite mapping reveals extensive industrial activity at sea》（下同）

据悉，目前业界主要通过“VMS（Vessel Monitoring System）渔船船舶监视系统”及“AIS（Automatic Identification System）船舶自动识别系统”监测全球船舶动向，但相关系统存在“设备装载基数”及“天气情况”等桎梏，因此“难以准确反映全球船舶动向”。

而研究人员 David Kroodsma 主要利用“AI 识图”形式，训练了 3 款用于检测卫星图像的 AI 模型，并利用 2017 年 - 2021 年间的全球卫星数据建立了相对全面的“海上船舶足迹地图”。

IT之家从论文中得知，这份“全球船舶足迹地图”显示全球平均有 6.33 万艘船只在同时航行，但其中“近 75% 的渔船及近 25% 的各式船只”实际上没有出现在 VMS 及 AIS 船舶检测系统中，这表明传统船舶识别系统实际上无法准确追踪全球船舶动向情况。

此外，研究人员还利用 AI 对全球海上能源基础设施进行了盘点，其中全球最大的海上石油基础设施集中在北美墨西哥湾，美国拥有其中近 2200 座，占全球海上石油基础设施的 1/4。

而在海上风电方面，研究人员提到，2017 年至 2022 年中国的风力涡轮发电机数量增长了 900%，增速世界第一，平均每年新建 950 台，同一期间英国与德国的风力涡轮发电机数量仅分别增长 49% 与 28%。

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