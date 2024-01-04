唯卓仕 AF 27mm F1.2 Pro APS-C 镜头 Z / E 卡口版开卖，售价 3469 元

IT之家 1 月 4 日消息，唯卓仕去年 8 月份发布了 AF 27mm F1.2 Pro 自动对焦镜头，首发富士 XF 卡口版。今日，AF 27mm F1.2 Pro 镜头尼康 Z 卡口和索尼 E 卡口上市，售价 3469 元。

IT之家整理唯卓仕 AF 27mm F1.2 Pro 镜头介绍如下：

Viltrox AF 27mm F1.2 Pro XF 是一款超大光圈自动对焦镜头，采用 11 组 15 片光学结构，11 枚圆形光圈叶片数，内置 1 枚进口 HOYA 非球面镜片，有效矫正镜头畸变和像差，焦外成像避免“洋葱圈”效应；2 枚 ED 镜片，有效抑制色散色差；使用 5 枚高折射率镜片，使画质和紧凑体积兼得；高清纳米多层镀膜，一定程度抑制鬼影和眩光。

这款镜头拥有 0.28m 的最近对焦距离、1.5 倍的放大倍率；采用全金属镜身、内置多处防尘圈、前镜片防水防污镀膜；焦段等效全画幅约 40mm，接近人眼视角。

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