引入 AI 取代外包翻译工，消息称语言学习平台多邻国已裁员数千人

IT之家 1 月 5 日消息，语言学习平台多邻国（Duolingo）此前在全球各地雇佣了大量的外包翻译工，为自家软件翻译学习内容及用户界面。

不过当前多邻国正逐步引入 AI 取代外包翻译工，Reddit 平台有用户发文声称该公司已裁去数千名员工，剩下的合同工日常内容也仅为审阅 AI 生成的内容，从而保证翻译质量。

据悉，Reddit 平台上一位被辞退的合同工贴出了多邻国 HR 发给自己的辞退邮件，证实了多邻国正对“外包翻译工”动刀。

▲ 图源 Reddit 用户 No_Comb_4582

他表示，自己在 12 月中旬收到了辞退通知，他所在的小组四名核心成员中据称有两名被辞退，剩下两人未来的工作为“审核 AI 生成内容以保证质量”。

部分 Reddit 用户跟帖认为，多邻国此举可能会降低软件服务质量，目前 AI 还无法完全取代人类高质量翻译，生成的小语种内容语法“可能并不地道”。

IT之家早前曾报道，多邻国的 CEO 相当看好 AI，认为“AI 是伙伴而非敌人”，此前多邻国还推出了 Duolingo Max 订阅服务，该服务整合了 OpenAI 的 GPT-4 大语言模型，用户可以与 Duo（多邻国的吉祥物）等人物角色进行“对话式”聊天。

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