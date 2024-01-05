科技昨夜今晨 0105：消息称拼多多本地生活业务已完全暂停；微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键；一加 Ace 3 手机发布，2599 元起

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 1 月 5 日星期五，今天的重要科技资讯有：

1、三部门联合约谈圆通、韵达、京东物流，涉嫌违规寄递烟花爆竹

近日，国家邮政局市场监管司与应急管理部、公安部相关司局对涉嫌违规寄递烟花爆竹的圆通速递有限公司、上海韵达货运有限公司、北京京邦达贸易有限公司（以下简称圆通速递、韵达速递、京东物流）三家快递企业进行联合约谈。>> 查看详情

2、小冰公司宣布获得大模型备案，小米、OPPO 等“召唤小冰”功能将切换服务

小冰公司 1 月 4 日宣布，已于去年 12 月成功获得“小冰大模型”国内备案，小冰已实现不同参数规模和用途的自研大模型产品落地，部分完成新范式商业化验证。因此，1 月 4 日起结束静默期，宣布将一系列测试产品转为正式发布。>> 查看详情

3、消息称支付宝再战社交，内测“兴趣社区”功能

据 Tech 星球报道，支付宝于近期内测一项名为“兴趣社区”的社交功能，定位是发现有趣找到玩伴，用户可以在社区内体验潮酷生活，结识同频兴趣玩伴。目前，该功能还处于内测阶段。>> 查看详情

4、原生鸿蒙 HarmonyOS NEXT 本季度开放，华为 1 月 18 日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”

在去年八月 HarmonyOS 4 发布的同时，华为还公布了面向开发者的 HarmonyOS NEXT，该系统仅支持鸿蒙 HAP 格式。根据华为规划，全新 HarmonyOS NEXT 开发者预览版将在今年第一季度面向所有开发者开放。

华为宣布将于 2024 年 1 月 18 日举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”，分会场设定在北京、上海、杭州、南京、成都、厦门、武汉、长沙 8 大城市，届时将揭秘鸿蒙生态和 HarmonyOS NEXT 进阶新篇章。>> 查看详情

5、 荣耀 X50 GT 手机发布：搭载骁龙 8 + 处理器，首销期优惠价 1999 元起

1 月 4 日晚，荣耀发布了荣耀 X50 GT 手机，新机搭载 3.0GHz 版骁龙 8+ 移动处理平台，后置星际舷窗双摄模组，厚 7.98mm，重 192g，提供幻夜黑、银翼战神 2 款配色，售价如下：

12+256GB 首销优惠价 1999 元（正式售价 2199 元）

16+256GB 首销优惠价 2299 元（正式售价 2399 元）

16+512GB 首销优惠价 2499 元（正式售价 2599 元）

16GB+1TB 首销优惠价 2799 元（正式售价 2899 元）>> 查看详情

6、一加 Ace 3 手机发布：搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，售价 2599 元起

1 月 4 日下午，一加发布了全新的一加 Ace 3 手机，新机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，搭载 5500mAh 大电池和新一代长寿版 100W 快充，27 分钟可充满电，搭载 SUPERVOOC S 电源管理芯片，拥有行业最高的 99.5% 放电效率。售价如下：

12+256GB 售价 2599 元

16+512GB 售价 2999 元

16GB+1TB 售价 3499 元 >> 查看详情

7、高通推出第二代骁龙 XR2 + 平台：支持单眼 4.3K 分辨率，挑战苹果 Vision Pro 头显

距离高通、三星和谷歌去年宣布联合打造一个 VR 项目已经过去一年，如今该项目的其中一块基石已经发布 —— 第二代骁龙 XR2 + 平台。这款芯片是 Meta Quest 3 所采用的 XR2 Gen 2 的升级版，可渲染媲美苹果即将推出的 Vision Pro 头显的高分辨率画面。>> 查看详情

8、消息称华为折叠手机今年出货目标增至 700 万-1000 万部，已对供应链下达“追单令”

据台湾地区《经济日报》引述供应链消息称，华为今年为折叠屏手机下达了非常积极的目标，从去年的 260 万部大增至 700 万-1000 万部，最高增幅可达三倍。>> 查看详情

9、2023 年全球程序员薪酬报告出炉：中国北京排行“热门城市”第六，年收入中位数 9 万美元

职位网站 Levels.fyi 日前发布了一份《2023 年度程序员收入报告》，该报告据称基于 20 万份程序员薪资数据，主要反映程序员 2023 年薪酬总额中位数，其中包含工资、股票价值和奖金。从美国方面来看，程序员收入最高的地区是美国旧金山，中位数薪资为 24.9 万美元（约 178.3 万元人民币），而在“热门国际城市（排除美国）”方面，程序员收入最高的地区为以色列特拉维夫，中位薪资为 13.8 万美元（当前约 98.8 万元人民币）；排行第二的是加拿大温哥华，年中位收入为 11.5656 万美元（当前约 82.8 万元人民币）；排行第三的是澳大利亚悉尼，收入为 11.0237 万美元（当前约 78.9 万元人民币）；中国北京位居第六，年中位收入为 9 万美元（当前约 64.4 万元人民币）。>> 查看详情

10、微软宣布 Win11 PC 键盘将新增 Copilot 键，可一键直达 AI 助手

微软希望 2024 年成为“AI PC 之年”，并通过一项重大革新拉开序幕。微软宣布新款笔记本电脑和 PC 将搭载全新 Copilot 键，用户只需按下该键，就能直达微软强大的 AI 助手 Windows Copilot。>> 查看详情

11、拼多多内部不满意，消息称多多买菜本地生活业务已完全暂停

据《晚点 LatePost》，拼多多旗下社区团购业务多多买菜已经在 2023 年 12 月中旬启动了本地生活到店业务的招商工作，涉及餐饮、酒店、景点等领域。

据称，多多买菜的本地生活项目原计划于 2024 年 2 月春节后在全国上线，但 2023 年最后一周有部分地区的招商人员接到指令称该项目已暂停。对此，拼多多官方表示“本地生活业务已完全停掉”，而多多买菜项目正常运营。>> 查看详情

12、我国今年将推动 C919 国产大飞机走出国门，推进欧洲航空安全局认可审查

据中国民航网报道，2024 年全国民航工作会议 1 月 4 日召开，宣布将推动 C919 国产大飞机走出国门。今年，民航将做好 C919、ARJ21 证后管理，做好 C919、ARJ21 改型优化适航审查，推动国产民机性能持续提升 >> 查看详情

13、分析师：任天堂 Switch 2 游戏机今年发布，价格涨至 399 美元

外媒 Gamesindustry.biz 日前发布 2024 年游戏行业预测文章，分析师 Dr.Serkan Toto 在文章中声称任天堂 Switch 2 游戏机将在今年“晚些时候”发布，该定价相比现款机型将上涨 100 美元（当前约 714 元人民币）至 399 美元（当前约 2849 元人民币），此外任天堂旗下游戏届时也将涨至 70 美元（当前约 500 元人民币）价位。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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