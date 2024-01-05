更清爽，微软 Win11 Canary 预览版引入新选项：可关闭小部件窗口新闻流

IT之家 1 月 5 日消息，微软积极听取用户反馈和建议，在昨日发布的 Windows 11 Canary Build 26020 预览版中，引入了新的小部件窗口设置选项，可以关闭新闻流。

微软在 Windows 11 系统中引入了小部件窗口，其中会动态显示包括天气、新闻、日历、体育等等信息。

但部分用户并不喜欢小部件窗口充斥新闻内容，认为这种方式破坏了小部件窗口的整体使用体验。

IT之家此前发布过学院文，介绍在 Dev 和 Canary 频道 Windows 11 版本中，如何通过 ViveTool 工具，启用 Feature ID，实现关闭新闻流的方法。

而微软在最新 Canary 频道版本中，默认引入了该选项，用户按照以下步骤即可操作：

1. 点击左侧任务栏角落的天气图标或按 Win + W 打开小部件面板

2. 点击齿轮图标打开小部件面板设置。

3. 访问“显示或隐藏订阅源”选项。

4. 禁用 Microsoft Start，从而关闭新闻流。

5. 弹窗中选择“关闭”

如果您的小部件面板是空的，请点击“+”号添加一些小部件。您可以固定家庭安全、专注会话、照片、Outlook 日历、天气、交通、待办事项等小部件。

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《Win11 学院：Dev 和 Canary 频道 Windows 11 版本如何禁用小部件新闻内容》

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