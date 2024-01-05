《星空》击败《博德之门 3》，成为 2023 年玩家游玩时间最长的 RPG 游戏

IT之家 1 月 5 日消息，去年游戏界可谓精彩纷呈，众多优秀作品层出不穷，其中游戏《博德之门 3》凭借出色的叙事体验横扫各大榜单，而《星空》也凭借营销出圈，吸引了 1200 万玩家。

日前《星空》开发商 B 社与《博德之门 3》开发商拉瑞安工作室各自分享了自家游戏的统计数据，IT之家从两家公司发布的数据报告中得知，玩家在《星空》中花费了 5.34 亿小时，《博德之门 3》则为 4.52 亿小时，这意味着《星空》成为 2023 年玩家游玩时间最长的 RPG 游戏。

▲ 图源 B 社 X 平台官方账号

▲ 图源 拉瑞安工作室 X 平台官方账号

外媒认为，虽然《星空》成为了“2023 年玩家游玩时间最长的 RPG 游戏”，但该数据参考意义有限，这是因为《星空》凭借微软 Xbox Game Pass 服务获得了大量玩家，不过《博德之门 3》也因实施多平台战略，占据了不少 PS5 玩家的游戏时间。

IT之家同时查询 SteamDB 得知，目前《星空》在 Steam 平台好评率为 61.63%“褒贬不一”，而《博德之门 3》好评率为 95.87%“好评如潮”。

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