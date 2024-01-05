微软升级 iPad 版 Excel，新增支持数据透视表

IT之家 1 月 5 日消息，微软 Excel 官方博客近日更新，宣布 iPad 版 Excel 将支持数据透视表（Pivot Table）。

IT之家翻译博文内容如下：“我们针对 iPad 的屏幕尺寸和触控界面进行优化，定制推出了这个强大的工具。现在用户可以在桌面端、网页端、iPad 设备上无缝切换，同时保持一致的体验。”

iPad 版 Excel 用户可以打开“插入”选项卡，然后选择“数据透视表”选项，来创建新的数据透视表。用户之后可以选择源和插入位置，从而在 iPad 触摸屏上插入其数据透视表。

用户还可以通过点击“更改数据源”选项来更改数据透视表上的源数据。这将弹出一个侧边栏，可以在其中进行更改，用户还可以点击“设置”侧边栏来对数据透视表的信息进行微调。

数据透视表是计算、汇总和分析数据的强大工具，可助你了解数据中的对比情况、模式和趋势。

我们可以使用透视表根据某些标准对数据进行计算。例如，每个商店的销售额、每年的销售额、每个地区的平均折扣等等…

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