阿维塔 AVATR.OS 2.1.0 系统升级：新增 RDA 智慧泊车，优化导航流转

IT之家 1 月 5 日消息，阿维塔公布 AVATR.OS 2.1.0 OTA 升级，新增 RDA 智慧泊车、K 歌模式等功能。

IT之家附 OTA 内容：

新增 RDA 智慧泊车

直进直出，停车更方便，窄车位轻松停；泊车效率大幅提升，省时又省力。

优化导航流转

导航不仅可以从手机流转到车机，同步实现车机向手机反向流转。下车后，车机导航路线自动流转至手机中。推荐使用搭载 HarmonyOS 4.0 及以上版本的手机。

新增 K 歌模式

关上车窗，打开氛围灯，联动音响，嗨歌模式气氛直接拉满。

新增开门自动降低媒体音量功能

打开车门时，车辆会适当降低音量，有效帮助识别、判断车外声音及状况，降低意外风险的发生。

优化休憩总时长设置逻辑

可以在休憩过程中调整休息总时长，无需退出后再次进入。

氛围灯增加自动档

根据外部环境自动点亮或熄灭。

预约充电优化

慢充充电桩出现断电或其他异常时，车主刷卡后，可恢复预约充电服务。

远程解锁优化

取消远控防盗模式限制，当卡锁在车内，即便防盗模式已激活，亦能远程解控。

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