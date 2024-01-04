黑客泄露《漫威金刚狼》支持“AI 采样技术”，佐证索尼 PS5 Pro 游戏机“专属 DLSS”功能传言

IT之家 1 月 4 日消息，黑客团队 Rhysida 此前泄露了大量来自索尼游戏工作室“失眠组”（Insomniac Games）的内部数据。

近日有一名 Reddit 用户 Turbo_Steed 从泄露数据发现《漫威蜘蛛侠》搭载 Ziva 系统，这是基于机器学习的变形系统，首次出现在《漫威蜘蛛侠：迈尔斯》（Marvel's Spider-Man: Miles Morales）游戏中。

这张 PPT 源自 2022 年年底，不少内容已经过时，例如实时全局光照已经成为行业标准，分层破碎特效（hierarchical destruction）也出现了一段时间，根据 PPT 内容，该公司在启用光线追踪技术后将目标设定为 60 FPS。

PPT 中另一个关键点是“AI 采样技术（机器学习）”，主要使用 AI 模型提升游戏分辨率，考虑到《漫威蜘蛛侠》将在 2025 年推出，且现款 PS5 游戏机并未搭载相关硬件，因此这张 PPT 也同时佐证了索尼今年推出的 PS5 Pro 游戏机将搭载“专属 DLSS”功能的传言。

据IT之家先前报道，知名爆料人士 Jeff Grubb 在其视频节目中提到了索尼 PS5 Pro 游戏机将搭载“专属 DLSS”功能，相关技术主要使用 AI 和机器学习来提升视觉效果，从而提升游戏分辨率与帧率。

综合黑客泄露数据与爆料者消息，今年的 PS5 Pro 在软件层面搭载“专属 DLSS”功能的可能性较大，目前这款游戏机已有多项硬件参数信息流出：

ResetEra 论坛上一位成员公布了 PS5 Pro 游戏机的 SoC 数据，该游戏机的 SoC（Viola）基于台积电 N4P 制造，属于 GFX1115，维持 Zen2 架构从而与现款 PS5 保持兼容，但峰值频率可达 4.4GHz。其中每个核心都具有 64KB 的 L1 缓存、512KB 的 L2 缓存以及 8MB 的 L3 共享缓存（每 CCX 含 4MB）。 可靠消息源 Kepler 也在 X 平台表示，索尼 PS5 Pro 所用 SoC Viola 共有 64 个 CU，不过实际启用了 60 个 CU。

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