意大利拟斥资 9.3 亿欧元促进电动汽车销售，低收入家庭可获 1.375 万欧元补贴

IT之家 1 月 4 日消息，意大利道路上充斥着欧洲最老旧、污染最严重的汽车，电动车普及率也远远落后于其他欧洲国家。为了改变这一现状，意大利政府拟大手笔祭出 9.3 亿欧元（IT之家备注：当前约 72.73 亿元人民币）投资，鼓励民众抛弃燃油车，拥抱电动车。

据彭博社报道，意大利工业部正在考虑一项斥资 9.3 亿欧元的计划，通过诱人的财政激励措施引导消费者选择电动车。其中一项重要举措是，针对年收入低于 3 万欧元的意大利公民，提供高达 1.375 万欧元（当前约 10.8 万元人民币）的补贴，帮助他们用新电动车替换污染严重的欧 2 标准老旧燃油车。如果购买的是意大利本土制造的电动车，补贴还会更丰厚。

意大利政府表示，该国拥有欧洲最老旧的车辆，至少有 1100 万辆欧 3 排放标准及以下的车辆在道路上行驶。新计划旨在效仿法国的“法国制造”激励政策，帮助低收入家庭购买意大利制造的电动车。彭博社称，该计划将于下个月提交给汽车行业代表审议。

与此同时，意大利新车市场正在蓬勃发展，去年新车注册量跃升 19%，达到 157 万辆。但根据 Electromaps 的数据，汽油车仍然占据主导地位，市场份额增长超过 29%。纯电动车市场份额仅为 3.9%，插电式混合动力车为 4.2%。

不过，整个欧盟的电动车市场却在稳步增长。最新数据显示，今年欧盟地区电动车和插电式混合动力车的新车注册量占比超过 24%，略高于去年水平。

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