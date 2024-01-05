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NASA 计划 X-59 静音超音速飞机年内首飞，原定 2023 年

2024/1/5 14:20:15 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 1 月 5 日消息，NASA 官网发文，Quest 任务将 X-59 静音超音速飞机的首次飞行计划日期调整为 2024 年，原定于 2023 年。

 X-59 由 NASA 和洛克希德・马丁公司共同研发，造型灵感来源于鸟类，机头长度占据整个机身的 1/3。

除了飞机设计外，X-59 还将新技术与多种现有飞机的系统和组件相结合，例如 F-16 的起落架和 F-15 改装的生命支持系统。

IT之家注意到，Quest 团队正在努力解决 2023 年发现的多项技术挑战，需要更多时间将系统完全集成到飞机中并确保它们按预期协同工作。该团队还在解决一些控制飞机系统的冗余安全计算机的间歇性问题。

团队对 X-59 的尾部结构进行了最后的润色，使其能够完成其电气接线并继续在地面进行关键测试，并将其从组装设施移至飞行线进行结构测试。

NASA 计划让 X-59 飞越几个社区，以评价对地面的噪声影响。X-59 长度超过 30 米，机头长度约为 9 米，能够将音爆噪声降低至 75 分贝

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关键词：NASAX59超音速飞机

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