上次召回操作不规范，克莱斯勒（中国）再次召回 1143 辆进口道奇酷威汽车

IT之家 1 月 5 日消息，据国家市场监督总局，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

自即日起，召回 2016 年 5 月 19 日至 2016 年 7 月 8 日期间生产的部分进口道奇酷威 2.4L 旅行版汽车，共计 1143 辆。

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IT之家注意到，本次召回是 2017 年 5 月 15 日发布的《克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司召回部分进口 2016 年款道奇酷威系列汽车》召回活动的再次召回。

本次召回范围内部分车辆在上述召回活动实施过程中操作不规范，可能导致曲轴位置传感器线束虚接，曲轴位置传感器间歇性工作，极端情况下造成发动机熄火，存在安全隐患。

本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。受调查影响，克莱斯勒（中国）汽车销售有限公司将免费为召回范围内的车辆检查曲轴位置传感器线束，若线束虚接则按照标准维修操作规范进行重新连接，以消除安全隐患。

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