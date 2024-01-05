理想汽车内部人士谈与华为关系：“今年将是双方的主战场”是很多员工共识

IT之家 1 月 5 日消息，据“晚点 Auto”今日报道，在理想汽车内部，很多员工之间存在这样的共识 —— 今年是理想跟华为的主战场。

报道引述多位理想汽车内部人士的说法称，理想第一款纯电动汽车 MEGA 原计划去年 12 月上市，但在问界 M9 公布上市时间之后推迟了。之所以这样做，一方面是理想打算修改 MEGA 的座椅配置，另一方面是因为 M9 先发布，MEGA 可参考其定价，具有“后发优势”。

临近春节，预售订单不及预期、近期的舆论风波，以及问界 M9 等竞品带来的压力，导致 MEGA 的发布推迟到了今年 3 月。

该媒体向理想汽车求证上述信息得到回复称，MEGA 原计划 2 月底交付，延期到 3 月初是因为二排座椅舒适度有调整，包括按键位置、按摩加热的升级等。

报道称，理想汽车在过去两年引入了波士顿咨询、IBM 等进驻，还请了乔诺咨询、华为离职高管等培训内部员工，并且挖来华为员工帮理想导入流程。理想汽车 CEO 李想还要求各部门高管每人读十本以上关于华为的书，是为了把“学华为”贯彻下去。另据一位接近理想的人士透露，所有一级部门负责人的办公桌上都摆着一摞关于华为的书籍。

关于理想汽车 L 系列的另一款新车 L6 的进度，接近理想的人士则表示该车原定今年 6 月发布，目前理想正打算将其提前到 4 月初发布。该车将是一款五座 SUV 车型，内部对其预期为月销 2 万台。

据IT之家此前报道，李想曾在去年 11 月的财报电话会议期间表示，面对华为，理想汽车管理层有着统一的认知：80% 是学习，20% 是表示尊敬，零抱怨。

我们作为一家初创企业，能够在迈入 1000 亿收入规模时，遇到这样一个曾做过近万亿收入的可以学习的榜样，我们还是非常敬佩、兴奋的，这是我们真实的心态。

而在去年 11 月，华为、小鹏“AEB 之争”一度引起车圈、科技圈热议，理想当时则选择了“低调”。李想也在微博评论区回复网友对于此事的评论，“不和华为吵架，实在是吵不过呀。”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。